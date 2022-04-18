ضبط مسجل بحوزته 160 جراما من الهيروين والشابو المخدر بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة، من ضبط مسجل سبق ضبطه بقضايا مخدرات وبحوزته 130 جرام هيروين، و30 جراما من الشابو المخدر، بمدخل مدينة الغردقة بكمين الأحياء شمالي المدينة قبل ترويجها على عملائه بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات بالغردقة برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس المكتب، بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، حيث إن المتهم مسجل وسبق ضبطه بقضايا تجارة مخدرات، وبتتبع المتهم تم إلقاء القبض عليه وبحوزته المضبوطات سالفة الذكر قبل توزيعها على عملائه.

كما تم ضبط سيارة ملاكي هاتف محمول ومبلغ مالي بجوزة المتهم، وبمواجهة المتهم اعتراف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.