ضبط مسجل بحوزته 12 طربة حشيش و170 جراما من الهيروين والشابو فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكن مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الغردقة، من ضبط مسجل بحوزته كمية من مخدر الحشيش والهيروين وشابو، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان وردت معلومات للعقيد شهاب جابر، مدير مكتب مكافحة المخدرات بمدينة الغردقة يفيد قيام مسجل بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة شارع المدارس بالغردقة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكن مكتب الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة حشيش و150 جرام هيروين و20 جرام شابو، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.