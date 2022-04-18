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شكرى يطلع ملك إسبانيا على الإنجازات المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:12 م
شكرى يطلع ملك إسبانيا على الإنجازات المصرية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وزير الخارجية سامح شكري يلتقى ملك إسبانيا
كتب: أحمد جمعة

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استقبل الملك "فيليب السادس" ملك إسبانيا وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، أثناء زيارته الحالية إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار الصداقة التاريخية والعلاقات المتنامية التي تجمع بين البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء مع الملك عن الارتياح للزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة على ضوء تعدد الزيارات والاتصالات المتبادلة وأخرها زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر 2021 ولقاءه برئيس الجمهورية، ومن ثم التطلع للبناء على نتائج اللقاءات والاتصالات الناجحة بين قيادتي ومسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية.

وعرض الوزير شكري الإنجازات الكبيرة التي حققتها الحكومة المصرية، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتدشين مشروعات كبرى في كافة القطاعات، في إطار رؤية مصر 2030، والتطلع إلى تعزيز انخراط الشركات الإسبانية في المشروعات التنموية وجهود التحول الأخضر خاصةً في ظل الخطط المصرية الطموحة في هذا الشأن واستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

أضاف السفير حافظ أن اللقاء مع الملك تطرق أيضاً لعدد من الموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وذلك في ظل حرص البلدين على إحلال الأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ومن جانبه، رحب ملك إسبانيا بالتقدم المحرز على صعيد تطور العلاقات بين البلدين والتطلع لتحقيق مزيد من التقدم، مع التأكيد على أهمية مصر كشريك محوري في المنطقة.

 

 


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