اليوم السابع
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سمير عوض مديرا للشئون المالية بتعليم دمياط لحين بلوغ المعاش

الإثنين، 18 أبريل 2022 07:17 م
سمير عوض مديرا للشئون المالية بتعليم دمياط لحين بلوغ المعاش سمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية
دمياط معتز الشربينى

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أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارا بتجديد شغل وظيفة مديرا عام الشئون المالية والإدارية بتعليم دمياط.

وتضمن القرار التجديد سمير عوض  مدير عام الشئون المالية والإدارية، تجديد شغله لوظيفة مدير عام الشئون المالية والإدارية لحين بلوغ السن القانونية للمعاش.

ووجه الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط التهنئة لمدير عام الشئون المالية والإدارية على ثقة وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط.



 


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