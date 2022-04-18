اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 07:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سجن سيدة فنزويلية عرضت بيع كلى على الإنترنت مقابل 20 ألف دولار

الإثنين، 18 أبريل 2022 07:37 م
سجن سيدة فنزويلية عرضت بيع كلى على الإنترنت مقابل 20 ألف دولار سيدة فنزوليه عرضت بيع كلى على الانترنت
كتب: إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوقفت النيابة العامة الفنزويلية امرأة عرضت عبر الإنترنت بيع كلية "فتاة تبلغ 15 عاما" مقابل 20 ألف دولار، وفقا لموقع fresno24.

وشارك المدعى العام الفنزويلي طارق وليام تغريده عبر موقع تويتر أكد فيها أن "مارييليس دل كارمن ييدرا أوقفت في ولاية بورتوجيسا، بعدما عرضت خلافاً للقانون عبر موقع ماركتبليس بيع كلية مقابل 20 ألف دولار".

المرأة
المرأة

ووفقا لما أعلنه المدعى العام في تغريدته فان الإعلان تضمن نصه أن الكلية تعود إلى "فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً وبوضع صحي مثالي".

وتحقق السلطات لمعرفة ما إذا كانت "شبكة إجرامية"، على علاقة بكيفية حصول المرأة على الكلية ودون استبعاد إمكانية كونها عملية احتيال.

توقف برنامج زراعة الأعضاء عن العمل في فنزويلا في عام 2017 ، في خضم أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد ، وفي حالة ركود أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي .

الاعلان
الاعلان

فى سياق آخر، اعترف أطباء بمستشفى تابعة لجامعة كليفلاند الأمريكية، بزراعة كلى من متبرع فى المريض الخطأ، وذلك فى وقت سابق، فيما قالت إدارة المستشفى، إن الخطأ الفادح، حدث لكن بأعجوبة وكان المريض الذى حصل على الكلى، مطابقاً للعضو المزروع، ومن المتوقع تعافيه، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

 

ووفقاً لمسئولي المستشفى، فإن جراحة المريض الآخر أجلت الآن بسبب هذا الخطأ الفادح، ووفقا للصحيفة البريطانية، فإنه لكي تكون عملية زرع الكلى آمنة وناجحة، يجب أن يتطابق المريض والمتبرع بناء على عوامل تشمل فصيلة الدم، وحال عدم تطابق فصيلة الدم بين المتبرع والمتلقى، يتم رفض العضو ويسبب ذلك مضاعفات خطيرة.

 

ونتيجة لهذا الخطأ، تم توقيف مسعفين لم يعلن عن أسمائهما وأدوارهما في العملية الجراحية الخاطئة وإحالتهما لإجازة إدارية، يأتى هذا فيما أجرى المستشفى 95 عملية زرع كلى في عام 2021، فى مقابل 194 عملية زرع كلى، في عام 2020، و2761 عملية زرع كلى بشكل عام منذ عام 1988.


سيدة فنزوليه

بيع كلى على الانترنت

الانترنت

بيع كلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة