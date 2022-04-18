رئيس جامعة أسيوط يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقة الدينية بالمدينة الجامعية

أسيوط – فريق المحافظات

كرم الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الطلاب الفائزين فى المسابقة الدينية التى نظمتها المدينة الجامعية وذلك خلال مشاركة بالحضور فى الأمسية الرمضانية "رمضان بيجمعنا فى حب مصر"، والتى نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الشباب وبمصاحبة منتخب الإنشاد الدينى بالجامعة بقيادة الفنان طلعت بكرى وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الاحتفالية والدكتور وجدى رفعت نخلة عميد كلية التربية النوعية ومستشار النشاط الفنى والدكتورة مديحة درويش عميدة الطب البيطرى والدكتور جمال محمد على عميد التربية الرياضية سابقاً، والدكتور عاطف فاروق القرن منسق الأنشطة الطلابية والأستاذ عرفة أبو العلا مدير قطاع المدن الجامعية، والأستاذ عز الدين المنصورى مدبر عام رعاية السباب والطالب عبد الرحمن رشاد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ونائبه زينب أشرف والدكتور محمد بدر مدير المدن الجامعية طلبة والأستاذ علاء أمين مدير رعاية الشباب بالمدينة الجامعية والأستاذة فاطمة فؤاد مديرة العلاقات العامة بالمدينة.

وفى تصريح له أشاد رئيس الجامعة بما تشهده المدينة الجامعية من نشاط طلابى متميز فى كافة المجالات، مؤكداً على حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية تلك الأنشطة لما لها من دور هام فى تنمية مواهب الطلاب وثقل شخصياتهم، مشيداً كذلك بالأداء المشرف لمنتخب جامعة أسيوط للإنشاد الدينى خلال استضافة على قناة الفضائية المصرية.

كما أشاد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بما تشهده الأنشطة الطلابية من حراك إيجابى ومشهود وذلك بفضل التعاون القائم بين اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، موضحاً أن الأمسية الرمضانية والتى تأتى تحت عنوان رمضان بيجمعنا فى حب مصر " تأتى فى إطار نشاط أسرة طلاب من أجل مصر الهادفة إلى تعزيز روح الانتماء الوطنى لدى شباب الجامعة.

وكشف الدكتور شحاتة غريب أن الحفل تتضمن تكريم رئيس الجامعة للطلاب الفائزين فى مسابقة المدينة الجامعية والتى تضمنت مسابقة القرآن الكريم والتى فاز فيها بالمركز الأول على مستوى الطلبة الطالب أحمد عبد العال محمد كما جاء فى المركز الثانى الطالب محمد رمضان محمود، أما على مستوى الطالبات ففازت بالمركز الأول الطالبة منى فتحى، وفى المركز الثانى سهيلة حسين على.

كما تضمنت المسابقة التنافس على لقب الطالب المثالى والتى فاز بالمركز الأول على مستوى الطلبة الطالب محمود جمال عبد العزيز، كما جاء الطالب أحمد مختار محمود فى المركز الثانى، أما على مستوى الطالبات فجاءت الطالبة ريهام عبد الحميد حسن فى المركز الأول ثم الطالبة هاجر عبد الناصر على فى المركز الثانى.