رئيسة وزراء تونس: نأمل في تعزيز العلاقات مع ماليزيا خاصة في مجال النهوض بالمرأة

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استقبلت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن اليوم الإثنين بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة منظمة القيادة النسائية في ماليزيا حفصاء هاشم والوفد المرافق لها.

ورحبت رئيسة الوزراء التونسية بزيارة الوفد الماليزي، منوهة بعمق العلاقات القائمة بين تونس وماليزيا.



وأعربت رمضان - خلال اللقاء - عن أملها في مزيد من توثيق العلاقات وتبادل التجارب بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصا في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز دورها القيادي في الحياة العامة وفي الشأن السياسي والإداري.



من جانبها، قدمت السيدة حفصاء هاشم عرضا حول دور المنظمة الماليزية وأهدافها وخطة عملها المستقبلية والتي تتمحور حول كيفية تطوير وتكوين الكفاءات النسائية وتعزيز قدراتهن بهدف مزيد من إشراك المرأة الماليزية في المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية والخاصة.



كما قدمت رئيسة المنظمة دعوة لرئيسة الحكومة للمشاركة في القمّة الأولى التي ستنظمها المنظمة تحت شعار "قواعد جديدة، آمال نقيّة، أحلام كبيرة" والتى ستعقد في الثامن من مارس 2022 بالعاصمة الماليزية كوالمبور.