اليوم السابع
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دوق من إيده وانت مغمض.. محمد يبدع فى صناعة القطايف والكنافة بالأقصر

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:01 م
دوق من إيده وانت مغمض.. محمد يبدع فى صناعة القطايف والكنافة بالأقصر محمد أشرف صانع القطايف بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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يرتبط شهر رمضان المبارك، فى أذهان المصريين بالعديد من الطقوس الاجتماعية والدينية، حيث تتميز أيام "شهر الصيام" فى مصر بالكثير من الطقوس المختلفة، التى دائماً تعطى للمحروسة طابعًا خاصًا بها خلال الشهر الكريم، ومنها "القطايف" والكنافة وموائد الرحمن التى لها طابع خاص فى الشهر الفضيل.

وفى هذا الصدد قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر رصد خلاله عمل القطايف فى شهر رمضان المبارك، وذلك بالطريقة القديمة الأصلية بالكوز المصمم خصوصًا لهذا الغرض.

ويقول الشاب محمد أشرف صانع القطايف بالأقصر، إن طبق القطايف من أطباق الحلويات المميزة خلال شهر رمضان المبارك، ويتم تجهيز عجينته مثل عجينة الكنافة مع بعض الإضافات مثل الفانيليا والبيكنج بودر، ويتم وضعها فى الكوز النحاس المجهز من علبة سمن بفتحة جانبية لتخرج على الصاج الساخن ويتم تسويتها فى دقائق معدودة وتكون جاهزة للبيع.

ويضيف محمد أشرف لليوم السابع، أنه يقوم بصناعة قطايف بالمانجو يكون لونها اصفر، وقطايف بالشيكولاتة تكون باللون البنى، موضحا ان الحشو للقطايف فى المنازل يكون عبارة عن حلو وحادق بالمكسرات وغيرها، او اللحوم المفرومة والجبن الموتزاريلا، قائلًا انه يبيع الكيلو بسعر 25 جنيه.

واعتادت الأسر العربية خلال شهر رمضان المبارك على تحضير أنواع مختلفة من الحلوى الشرقية، ولعل أبرزها الكنافة والقطايف  التى تحتل مائدة الطعام طوال شهر رمضان، بأنواعها المختلفة سواء محشو داخلها شيكولاتة أو كريمة أو قطع المكسرات وغيرها من أنواع الحشو المميزة، ولكن الكثير من محبى الكنافة والقطايف  لا يعرفون ماهو أصل الأكلة الشهيرة، وأشارت بعض الأقاويل إلى إن تاريخ الكنافة يعود إلى عصر معاوية بن أبى سفيان، حيث قيل إن أهل الشام صنعوها له ليتناولها أثناء السحور، لتسد جوعه الشديد فى نهار رمضان، وبعدها انتشرت فى مختلف أنحاء البلاد وعرفت باسم "كنافة معاوية".

 

القطايف البلدى صناعة مميزة بالأقصر
القطايف البلدى صناعة مميزة بالأقصر

 

القطايف العادى بالكوز فى الاقصر
القطايف العادى بالكوز فى الاقصر

 

القطايف لسه بتصنع بالكوز فى الاقصر
القطايف لسه بتصنع بالكوز فى الاقصر

 

الكنافة بالمانجو سحر خاص بالأقصر
الكنافة بالمانجو سحر خاص بالأقصر

 

الكوز مصنوع من عبوة سمن بلدى
الكوز مصنوع من عبوة سمن بلدى

 

تجهيز القطايف بالكوز فى الاقصر
تجهيز القطايف بالكوز فى الاقصر

 

جانب من جمع القطايف بعد التسوية
جانب من جمع القطايف بعد التسوية

 

جانب من صناعة القطايف البلدى
جانب من صناعة القطايف البلدى

 

جانب من صناعة الكنافة العادى وبالمانجو
جانب من صناعة الكنافة العادى وبالمانجو

 

جانب من عمل القطايف بالكوز بالاقصر
جانب من عمل القطايف بالكوز بالاقصر

 

جمع القطايف بعد تسويتها
جمع القطايف بعد تسويتها

 

دوق من إيده وانت مغمض
دوق من إيده وانت مغمض

 

رفع القطايف من الصاج بعد التسوية
رفع القطايف من الصاج بعد التسوية

 

شاب مميز يصنع كنافة وقطايف بالمانجو
شاب مميز يصنع كنافة وقطايف بالمانجو

 

صاج ساخن يساعد فى تسوية القطايف
صاج ساخن يساعد فى تسوية القطايف

 

عمل القطايف بالكوز فى الأقصر
عمل القطايف بالكوز فى الأقصر

 

قطايف رمضان بتتعمل بالكوز النحاس لسه فى الأقصر
قطايف رمضان بتتعمل بالكوز النحاس لسه فى الأقصر

 

وضع القطايف بالكوز على الصاج
وضع القطايف بالكوز على الصاج

 

وضع القطايف على الصاج
وضع القطايف على الصاج

 

وضع القطايف على الصاح بالكوز
وضع القطايف على الصاح بالكوز

 

وضع عجينة القطايف بالكوز
وضع عجينة القطايف بالكوز

 


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