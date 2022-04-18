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بالطريقة الأصلية.. قطايف رمضان بتتعمل بالكوز النحاس فى الأقصر.. فيديو

الإثنين، 18 أبريل 2022 03:11 ص
بالطريقة الأصلية.. قطايف رمضان بتتعمل بالكوز النحاس فى الأقصر.. فيديو قطايف رمضان
الأقصر - أحمد مرعى

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا رصد خلاله كيفية عمل القطايف في شهر رمضان المبارك، وذلك بالطريقة القديمة الأصلية بالكوز المصمم لهذا الغرض.

ويقول الشاب محمد أشرف صانع القطايف بالأقصر، إن طبق القطايف من أطباق الحلويات المميزة خلال شهر رمضان المبارك، ويتم تجهيز عجينته مثل عجينة الكنافة مع بعض الإضافات مثل الفانيليا والبيكنج بودر، ويتم وضعها في الكوز النحاس المجهز من علبة سمن بفتحة جانبية لتخرج على الصاج الساخن ويتم تسويتها في دقائق معدودة وتكون جاهزة للبيع.

ويضيف محمد أشرف لليوم السابع، أنه يقوم بصناعة قطايف بالمانجو يكون لونها اصفر، وقطايف بالشيكولاتة تكون باللون البنى، موضحا أن الحشو للقطايف في المنازل يكون عبارة عن حلو وحادق بالمكسرات وغيرها، أو اللحوم المفرومة والجبن الموتزاريلا، قائلًا، إنه يبيع الكيلو بسعر 25 جنيها.

واعتادت الأسر العربية خلال شهر رمضان المبارك على تحضير أنواع مختلفة من الحلوى الشرقية، ولعل أبرزها الكنافة والقطايف  التى تحتل مائدة الطعام طوال شهر رمضان، بأنواعها المختلفة سواء محشو داخلها شيكولاتة أو كريمة أو قطع المكسرات وغيرها من أنواع الحشو المميزة.


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