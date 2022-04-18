ختام البرنامج التدريبى عن تصميم وتفعيل المقرر الإلكترونى بجامعة سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى "تصميم وتفعيل المقرر الإلكتروني"، مستهدفا الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، والذي استمر لمدة يومين وذلك بقاعة إبداع بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن حقبة البرامج التابعة للتعليم والتعلم لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجدارة التدريس، والتي تستهدف تنمية مهارات التعليم والتعلم لدى أعضاء هيئة التدريس، مضيفاً أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لإعداد مقرراتهم الدراسية في صورة إلكترونية تفاعلية، مما يخدم ذلك التوجه العام نحو التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي، مع تغيير اتجاهاتهم إيجابياً لتبني ثقافة التعلم الإلكتروني.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبي تضمن العديد من الأنشطة التدريبية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي اشتملت على كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي، واستخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات للوصول لصورة المقرر الإلكتروني المطلوب، وكيفية تفعيل استخدامه، وطرق وضع أنشطة تفاعلية لتحقيق الأهداف التعليمية، بالإضافة إلى الاختبارات الإكترونية لتقييم الطلاب والتأكد من تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.

وأشار عنبر إلي أنه شارك بالبرنامج 20 متدربا من الأساتذة المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، والذي استمر على مدار يومين، بإجمالى 10 ساعات تدريب مباشر تفاعلي، وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر، حيث يقوم المتدرب باستخدام البرامج الخاصة بإعداد المقررات الإلكترونية، واتباع الخطوات اللازمة لإعداد المقرر التفاعلي، شاملاً النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة، وكذلك الأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية والاختبارات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية.

جدير بالذكر، أنه حاضر بالبرنامج التدريبي الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية التربية والمدرب بالمركز.