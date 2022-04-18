اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 06:34 م
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حصاد الوزارات.. الأوقاف تقرر مد فتح المساجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة بدلا من 10 دقائق

الإثنين، 18 أبريل 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الأوقاف تقرر مد فتح المساجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة بدلا من 10 دقائق وزارة الأوقاف
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
 
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التعليم: المدارس غير المجهزة بالتكنولوجيا لن تستخدم كمقار للجان امتحانات الثانوى
 
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السكة الحديد تحدد 7 وسائل لتقديم الشكاوى عن التذاكر وأعطال القطارات
 

 


حصاد الوزارات

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اجازه العيد

التربيه والتعليم

الاوقاف

عيد الفطر

الامتحانات الاليكترونيه

السكه الحديد

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