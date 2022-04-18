حصاد الوزارات.. الأوقاف تقرر مد فتح المساجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة بدلا من 10 دقائق

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطًا مكثفًا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
المترو يقرر استمرار مد ساعات تشغيل خطوطه للثانية صباحا حتى انتهاء إجازة العيد
التعليم: المدارس غير المجهزة بالتكنولوجيا لن تستخدم كمقار للجان امتحانات الثانوى
الأوقاف تقرر مد فتح المساجد قبل صلاة عيد الفطر بنصف ساعة بدلا من 10 دقائق
المدارس تتيح لطلاب أولى ثانوى التدريب على الامتحانات الإلكترونية
"الأوقاف" توزع اليوم 17 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى 5 محافظات
السكة الحديد تحدد 7 وسائل لتقديم الشكاوى عن التذاكر وأعطال القطارات
وزير الأوقاف: قيام متطرفين بحرق المصحف عنصرية ويجب تجريم ازدراء الأديان
وزيرة التضامن تطلق قوافل الخير لبنك الطعام لـ 100 ألف أسرة بالمحافظات الحدودية
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