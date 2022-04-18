اليوم السابع
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الإثنين، 18 أبريل 2022 02:00 م
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التضامن تستعد لفتح فروع بنك ناصر يومى الجمعة والسبت المقبلين لصرف معاشات مايو

الإثنين، 18 أبريل 2022 01:00 م
التضامن تستعد لفتح فروع بنك ناصر يومى الجمعة والسبت المقبلين لصرف معاشات مايو وزارة التضامن - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

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تستعد وزارة التضامن الاجتماعى لفتح فروع البنك في كافة أنحاء الجمهورية يومي الجمعة والسبت الموافق 22 و23 أبريل ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، في استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات و المعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولي اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.
 
 
 

وزيرة التضامن

فروع بنك ناصر

معاشات مايو 2022

صرف معاشات مايو 2022

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