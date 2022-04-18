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جو بايدن وزوجته جيل يحتفلان بعيد الفصح.. صور

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:16 م
جو بايدن وزوجته جيل يحتفلان بعيد الفصح.. صور جو بايدن وجيل بايدن
كتب: إيهاب محمد

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احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، بعيد الفصح، وظهرا في صورة من البيت الأبيض رفقة أرنب عيد الفصح.

وشارك البيت الأبيض عبر حسابة على تويتر، صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، وعلق عليه:" يلتقط الرئيس والسيدة الأولى صورة مع ضيف خاص في عيد الفصح".

حساب البيت الابيض على تويتر
حساب البيت الابيض على تويتر

في سياق آخر، أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، عقد قمة دولية افتراضية حول جائحة "كورونا" (كوفيد-19) والاستعداد للتهديدات الصحية المستقبلية في 12 مايو المُقبل.

جو بايدن وجيل بايدن
جو بايدن وجيل بايدن

 

وأوضح البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن القمة ستضاعف الجهود الجماعية لإنهاء المرحلة الحادة من جائحة (كوفيد -19)؛ لمواجهة التهديدات المُستقبلية المُتعلقة بالصحة.

 

وستشارك في رئاسة القمة الولايات المتحدة وألمانيا التي تتولى حاليًا قيادة مجموعة السبع، وإندونيسيا التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، والسنغال التي تترأس الاتحاد الإفريقي، وبيليز التي تتولى قيادة مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم).

 

وستكون هذه هي القمة الدولية الثانية حول الجائحة التي أودت بحياة أكثر من ستة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم وأحدثت اضطرابًا في الاقتصاد العالمي، منذ بدء انتشار فيروس كورونا.

 


جو بايدن

جيل بايدن

عيد الفصح

احتفالات عيد الفصح

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