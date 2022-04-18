اليوم السابع
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جهاز حدائق أكتوبر يستأنف تسليم وحدات سكن مصر للحاجزين

الإثنين، 18 أبريل 2022 09:00 ص
جهاز حدائق أكتوبر يستأنف تسليم وحدات سكن مصر للحاجزين وحدات سكنية - أرشيف
كتب أحمد حسن

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يستأنف جهاز مدينة حدائق اكتوبر اليوم الإثنين، تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة الداون تاون، حيث سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 32 و 165، اليوم الإثنين 18/4/2022، ووحدات العمارات 155 و 45 و 186، يوم الثلاثاء 19/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 20/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام  34 و160 و 147، يوم الأحد 24/4/2022، ووحدات العمارتين رقمي 60 و 161، يوم الإثنين 25/4/2022، ووحدات العمارتين رقمي 46 و 166، يوم الثلاثاء 26/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 27/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام.
 
وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 156 و 15 و 194، يوم الأحد 1/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 16 و 17 و 18، يوم الإثنين 2/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 62 و 63 و 64، يوم الثلاثاء 3/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 4/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 97 و 24 و 19، يوم الأحد 8/5/2022، ووحدات العمارتين رقمى 196 و 158، يوم الإثنين 9/5/2022، ووحدات العمارتين 68 و 148، يوم الثلاثاء 10/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 11/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.
 
وأعلن رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 85 و 66 و 67، يوم الأحد 15/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 20 و 82، يوم الإثنين 16/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 159 و 21 و 195، يوم الثلاثاء 17/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 18/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 22 و 120 و 151، يوم الأحد 18/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 129 و 157، يوم الإثنين 19/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 23 و 131، يوم الثلاثاء 20/5/2022، وتخصيص يوم الأحد 25/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

مشروع سكن مصر

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