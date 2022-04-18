جهاز حدائق أكتوبر يستأنف تسليم وحدات سكن مصر للحاجزين

كتب أحمد حسن

يستأنف جهاز مدينة حدائق اكتوبر اليوم الإثنين، تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمنطقة الداون تاون، حيث سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 32 و 165، اليوم الإثنين 18/4/2022، ووحدات العمارات 155 و 45 و 186، يوم الثلاثاء 19/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 20/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 34 و160 و 147، يوم الأحد 24/4/2022، ووحدات العمارتين رقمي 60 و 161، يوم الإثنين 25/4/2022، ووحدات العمارتين رقمي 46 و 166، يوم الثلاثاء 26/4/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 27/4/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 156 و 15 و 194، يوم الأحد 1/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 16 و 17 و 18، يوم الإثنين 2/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 62 و 63 و 64، يوم الثلاثاء 3/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 4/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 97 و 24 و 19، يوم الأحد 8/5/2022، ووحدات العمارتين رقمى 196 و 158، يوم الإثنين 9/5/2022، ووحدات العمارتين 68 و 148، يوم الثلاثاء 10/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 11/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وأعلن رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 85 و 66 و 67، يوم الأحد 15/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 20 و 82، يوم الإثنين 16/5/2022، ووحدات العمارات أرقام 159 و 21 و 195، يوم الثلاثاء 17/5/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 18/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام، كما سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 22 و 120 و 151، يوم الأحد 18/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 129 و 157، يوم الإثنين 19/5/2022، ووحدات العمارتين رقمي 23 و 131، يوم الثلاثاء 20/5/2022، وتخصيص يوم الأحد 25/5/2022، لمن تخلف عن الاستلام.