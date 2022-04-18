جامعة حلوان تعلن عن تفعيل مجلة حقوق الإلكترونية للدراسات القانونية والاقتصادية

كتب محمد صبحى

أعلنت جامعة حلوان أنه تم كلية الحقوق فعلا مجلة حقوق حلوان الالكترونية للدراسات القانونية والاقتصادية وهي مجلة دورية علمية محکمة نصف سنوية، تصدر عن کلية الحقوق – جامعة حلوان، وتعنى بنشر الإنتاج العلمي المتميز للباحثين. تصدر باللغة العربية، ويجوز نشر بعض الموضوعات بها بلغة أجنبية (فرنسية أو إنجليزية).

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتورة امل لطفى عميد كلية الحقوق، الأستاذة الدكتورة ايمان اسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وتعد مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية " متخصصة في نشر البحوث الخاصة بقطاع القانون والاقتصاد.

وتصدر مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية" بشکل دوري، ولها هيئة علمية فاعلة تشرف على عملها، وتشمل مجموعة کبيرة من أفضل الأساتذة المتخصصين في المجال القانونى والاقتصادي. کما تستعين بخبرات أفضل الأساتذة المتخصصين من الجامعات المصرية والعربية، لتحکيم البحوث الواردة إلى المجلة.

تستند مجلة "حقوق حلوان للدراسات القانونية والاقتصادية" إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، وترحب المجلة بإسهامات شباب الباحثين من مصر وأرجاء الوطن العربي کافة.

المجلة غير مسئولة عن النتائج والتوصيات والأراء التى تتضمنها البحوث والدراسات المنشورة بالمجلة، وإنما هى تحت المسئولية الکاملة لأصحابها.