جامعة المنصورة تكرم الفائزين بجوائز الجامعة للتميز الحكومى غدا

الدقهلية ـ شريف الديب

تنظم جامعة المنصورة تزامنا مع اليوبيل الذهبى لها، غدا الثلاثاء، حفل إعلان نتائج جائزة الجامعة للتميز الحكومى، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة، فى دورته الأولى للفئات الثلاث الكلية المميزة، الإبداع والإبتكار، فرق العمل تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط - رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمود المليجى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية بإطلاق جائزة التميز الحكومى لتطوير الجهاز الإدارى بالدولة ، والتى تهدف إلى تكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030 " للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة. ولتعميق ثقافة التميز المؤسسى إرتأت إدارة الجائزة إطلاق منظومة الجوائز الداخلية للتميز والتى تعد إلزامية ومؤهلة للترشح للمنافسة على جائزة مصر للتميز الحكومى على المستوى الوطنى. ووقع الإختيار على جامعة المنصورة لتكون من الجامعات التى لها السبق فى إطلاق الجوائز الداخلية.

دفعت جامعة المنصورة لإطلاق جائزتها للتميز الحكومى لفئات الكلية المميزة ، فرق العمل ، الإبداع والابتكار المؤسسى استنادا إلى ثلاثة محاورهى تحقيق الرؤية والإبتكار والممكنات، يمكن تحقيقها من خلال عشرة معايير تتوافق مع الممارسات التى تقوم بها الجامعة والكليات التابعة لها، لتتحول هذة المعايير إلى أولويات عمل وأهداف للتحقيق ما يناسبها من أساليب للعمل.

والتميزهو التفوق على الأقران هو رحلة حياة للبحث الدائم عن ما هو أفضل لذلك فهو فرصة لاكتساب ثقافة تساعدنا على التحسين المستمر والتفوق وتحقيق أعلى معدلات لرضا المتعاملين والشركاء.