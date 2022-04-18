توزيع 800 شنطة مواد غذائية فى القنطرة شرق بالإسماعيلية ضمن "حياة كريمة"..صور

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة وزعت أمس، 800 شنطة غذائية على أهالي قرى حياة كريمة، تتمثل في 300 شنطة على أهالي قرية جلبانة، و200 شنطة على أهالي قريتي السلام والأبطال، كما شمل توزيع 100 شنطة على أهالي قرية التقدم، و100 شنطة على أهالي قرية القنطرة شرق القديمة، و100 شنطة على أهالي قرية شرق الجديدة، وذلك ضمن شنطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد بشارة، أنه تم التوزيع وفقًا لقاعدة البيانات التى تم تنقيحها من خلال جميع الجهات المشاركة فى العمل الأهلى التنموي وبإشراك الجمعيات الأهلية بالمحافظة وبالتنسيق الكامل مع مجالس المدن والقرى والتضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أن المحافظة تابعت توزيع الكراتين بجميع مراكز المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية حريصة على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.