توريد 16 طن قمح من المزارعين إلى تموين بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأثنين، عن أنه بلغ إجمالى توريد واستلام القمح من المزارعين 16 طن و727 كيلوجرام قمح محلى بدرجة نقاوة عالية الجودة.

وأكد "ثابت"، خلال متابعته أعمال توريد القمح، على أن توريد القمح فى الشون والصوامع مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، ويختلف السعر حسب درجة النقاء، كما جرى تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد، لافتًا إلى توافر المتابعة اليومية والمراقبة لعمليات استلام القمح، وفحصه من قبل اللجان المختصة.

وأشار إلى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتى تعمل من الساعة 8 صباحا وحتى 4 مساءً بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.



القمح ببورسعيد



توريد القمح



جانب من عملية التوريد