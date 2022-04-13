محافظ بورسعيد يتابع موقف توافر السلع الأساسية الغذائية وأسعارها فى الأسواق

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية الغذائية وأسعارها فى أسواق المحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والأستاذ ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد، ومباحث التموين، ومسؤولى الأسواق بالأحياء.

واستمع محافظ بورسعيد لموقف السلع الاستراتيجية الغذائية وتوفرها فى الأسواق على مستوى المحافظة، مشددا على تكثيف الحملات والرقابة على الأسواق بصفة مستمرة من جانب مباحث التموين ومديرية التموين لمنع التلاعب فى الأسعار من جانب البعض، مؤكدا أن الأسواق الحضارية الجديدة توفر كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية، وبأسعار مناسبة.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية تواجد السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بكميات وأسعار تلبى احتياجات المواطنين، وإتاحتها بالمنافذ التموينية والأسواق على مستوى المحافظة، موجها مباحث التموين بتكثيف الجهود لمواجهة جشع التجار والتلاعب بالأسعار.

وأكد اللواء عادل الغضبان أن الأسواق الحضارية ببورسعيد تم تصميمها على أعلى مستوى لتلبى احتياجات المواطنين فى جميع الأحياء، وللقضاء على الاسواق العشوائية والاشغالات والباعة الجائلين، موجها بالمتابعة المستمرة للأسعار وتوقيع العقوبات على المخالفين.