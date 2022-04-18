تمديد الحظر المؤقت للرحلات الجوية لمطارات جنوب ووسط روسيا حتى 25 أبريل

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مددت هيئة الطيران المدني الروسية نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى عدد من المطارات في جنوب ووسط روسيا حتى 25 أبريل الجاري.



وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الإثنين أنه جرى تمديد القيود المؤقتة المفروضة على الرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا، هي أنابا، وبيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وجيلينجيك، وكراسنودار، وكورسك، وليبيتسك، وروستوف على الدون، وسيمفيروبول وإليستا، وذلك حتى 25 إبريل الحالي.



وأوصت هيئة الطيران المدني الروسية شركات الطيران في روسيا بتنظيم نقل الركاب عبر طرق بديلة باستخدام مطارات سوتشي وفولجوجراد ومينيراليني فودي وستافروبول وموسكو، مشيرا إلى ضرورة توضيح كافة التغييرات في جدول المطارات وشركات الطيران على المواقع الرسمية للمطارات وشركات الطيران.



يُذكر أن الهيئة الروسية كانت قد فرضت قيودا على عدد من المطارات في جنوب ووسط روسيا اعتبارا من 24 فبراير الماضي مع بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.