اليوم السابع
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تفريغ 3517 طن رخام وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:17 م
تفريغ 3517 طن رخام وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM  1 التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 86 متر والغاطس 7.4 متر وذلك لتفريغ 3517 طن رخام  بالميناء.

وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية، أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن   ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات  وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

 

 


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