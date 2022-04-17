اليوم السابع
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تسجيل دخول وخروج 28 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد، 17 أبريل 2022 12:25 م
تسجيل دخول وخروج 28 سفينة بموانئ بورسعيد موانئ بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التدوال، وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن  ومن المنتظر دخول 4 سفن .
 
كما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة  سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين، ويتواجد على أرصفة الميناء  سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة. 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .
 
 

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