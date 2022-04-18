تعرف على كيفية الحصول على عضوية المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتب: محمد الأحمدى

يتكون المجمع المقدس في الكنيسة الأرثوذكسية من البابا البطريرك رئيسا، وكل من أصحاب درجة الأسقفية، ومن رؤساء الأديرة والخورى ابسكوبسيين ووكلاء البطريركية أعضاء.

وتعتبر عضوية المجمع المقدس عضوية مدى الحياة لجميع أصحاب الدرجة الأسقفية، ولباقى أعضاء المجمع بصفتهم، ويسقط من عضوية المجمع في جميع درجات الكهنوت بلا استثناء من يخرج على قواعد الإيمان المسيحى السليم، أو من يقع في الهرطقة أو البدعة أو من يصاب بالجنون أو من تنطيق عليه أحكام قوانين الكنيسة بالفرز أو القطع أو الحرمان.

وأوضحت لائحة المجمع المقدس أن هذا الأمر يكون بحكم من المجمع المقدس في محاكمة رسمية حسب تقاليد الكنيسة، وتعطى له فرصة للدفاع عن نفسه، ويستثنى من ذلك إذا عاند وأصر على عدم الحضور ويصدر في هذا الشأن حكم بصورة رسمية موقع عليها من أعضاء المجمع حسب لائحته الأساسية.