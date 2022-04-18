تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وسط أحجام تداول ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 10664 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1781 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 12986 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4270 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 1684 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2601 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت إدارة شركة المطورون العرب القابضة 150 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 434 ألف سهم، 172.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 3690 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الدلتا للسكر، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، المطورون العرب القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي 611.5 ألف سهم، 2000 سهم، 49750 سهم، 1547 سهم، 325.5 ألف سهم، 110 ألف سهم، 500 ألف سهم، 289.7 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 123.1 ألف سهم، 1.51 مليون سهم، على التوالي.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 560 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 4582 سهم.