اليوم السابع
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.27% بأولى جلسات الأسبوع

الأحد، 17 أبريل 2022 02:02 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.27% بأولى جلسات الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 684.268 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27%، ليغلق عند مستوى 10707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 1781 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13006 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4295 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 1685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 2603 نقطة.
 

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