اليوم السابع
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تحرير 6030 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:51 ص
تحرير 6030 مخالفة لمواطنين لعدم ارتداء كمامة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 6030 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 6013 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 17 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 485 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 134 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات 662 أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.


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