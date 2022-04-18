تحرير 14 محضرا بالوحدات المحلية وعمل حملة ليلية لنظافة شوارع المعتمدية والبنوان

وجه اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة -فى إطار تفعيل دور اللجان الخاصة- بالمرور على المحلات التجارية والمقاهى والورش للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، قامت اللجان المشكلة بالوحدات المحلية بمتابعة التزام الورش بأعمال الغلق فى المواعيد الرسمية.

وتم خلال أعمال المتابعات اليوم تحرير 14 محضرا متنوعا منهم تحرير 2 محضر كمامة و 5 محاضر إشغال طريق و6 محاضر نظافة و1 محضر بيئة.

وتم تطهير وتعقيم 23 مسجدا خلال إقامة الصلوات اليومية وتم عمل حملة ليلية لرش شوارع قرية المعتمدية والبنوان بالمبيد المضاد للحشرات.

يذكر أنه قد تم تشكيل لجان للمرور على المحلات التجارية لمراقبة الأسعار والتأكيد على وضع التسعيرة على جميع المعروضات وإظهار قوائم الأسعار بأماكن مكشوفة وواضحة للمواطنين والالتزام بها فى أعمال البيع و توافر جميع السلع الغذائية و التموينية بالمحلات والأسواق.

يشرف على أعمال الإجراءات الاحترازية المحاسب سعد نصر والمهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ولجان متابعة الإجراءات الاحترازية بقرى المركز.