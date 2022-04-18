تجديد حبس المتهم بقتل سائق تاكسى لسرقته بالطريق الصحراوى 15 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل سائق تاكسى، لسرقة سيارته بالطريق الصحراوى بمدينة 6 أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهم بأن السائق تمكن من النزول من السيارة رغم إصابته، وألقى بالمفتاح وسط الرمال المجاورة للطريق، وعجز عن العثور عليه، وخشية اكتشاف أمره أسرع بمغادرة المكان، بعد الاستيلاء على هاتف المجني عليه، ثم إخفاؤه بمنطقة قريبة لمكان الجريمة.

وأكد المتهم أنه كان قاصدا قتل المجني عليه، للاستيلاء على السيارة، وفور ارتكابه الجريمة سافر إلى محافظة مطروح، تمهيدا للهرب إلى إحدى الدول، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه قبل تنفيذ مخططه.

وتوصل رجال المباحث لهوية المجني عليه، وتم استدعاء أفراد أسرته، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جھود أجھزة وزارة الداخلیة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمدیریة أمن الجیزة بالعثور على جثة سائق، مقیم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنیا) بطریق (القاھرة/الإسكندریة الصحراوى) بدائرة القسم، مُسجاة على الأرض بجانب الطریق وبھا عدة طعنات متفرقة بكامل ملابسه، ، والعثور على سیارة أجرة (تاكسى) ملك أحد الأشخاص (ساریة التراخیص) ، وبھا آثار دماء على مقعد السائق، وبجوار السیارة (سكین مُدمم ومفتاح السیارة).

توصلت جھود فریق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجیزة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، (عاطل – له معلومات جنائیة - مقیم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنیا) سبق عمله بإحدى المشروعات الإنشائية الحدئية بمحافظة الجيزة.

عقب تقنین الإجراءات وباستھداف المتھم، تبین عدم تواجده بمحل إقامته، وأنه على خلاف مع أھلیته لتعدیه الدائم بالضرب على والدیه، وبتكثیف الجھود وردت معلومات مفادھا تواجد المتھم بمدینة مطروح وإعتزامه الھرب لإحدى الدول.

عقب تقنین الإجراءات وبالتنسیق مع مدیریة أمن مطروح أمكن إستھدافه وضبطه، وبمواجھتھ اعترف بإرتكابه الواقعة، بقصد السرقة حیث عقد العزم على سرقة إحدى سیارات الأجرة عقب قتلھ لسائقھا، وبتاریخ الواقعة استوقف المجنى علیھ وطلب منھ توصیلھ لإحدى المناطق العمرانیة الحدیثة وأثناء سیرھما بالمنطقة محل البلاغ غافل المجنى علیه وتعدى علیه بالسكین المعثور علیھا فأحدث إصابته المشار إلیھا، إلا أن المجنى علیه ترجل من السیارة وألقى مفتاح السيارة بالرمال، ولم يعثر عليه المتهم، فاستولى على هاتف القتيل، وأخفاه بأحد الأماكن الصحراویة المتاخمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، اللزمة تجاه المتهم الذي أرشد عن الهاتف، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.