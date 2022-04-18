تأجيل استئناف المتهم "الحدث" على حبسه 5 سنوات في قضية بسنت خالد لـ16 مايو

الغربية مصطفى عادل

قررت محكمة مستأنف أحداث الطفل بمحكمة طنطا، تأجيل نظر استئناف المتهم السادس الحدث في قضية بسنت خالد علي حكم حبسه 5 سنوات لجلسة 16 مايو للإطلاع والمرافعة.

وكانت أصدرت محكمة الطفل بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، برئاسة المستشار محمد ثروت، وعضوية المستشارين سمير زغلول، وأمير محرم وأمانه سر سعد أبو رية، حكمها بالحبس لمدة 5 سنوات للمتهم السادس في قضية بسنت خالد ابنة قرية كفر يعقوب التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وأصدرت المحكمة حكمها بحبس المتهم سنتين عن التهمه الاولي بهتك العرض بدون قوة وتهديد والتهمة الثانية برائة الاعتداء علي حرمة الحياة الخاصة بنقل صور بمكان خاص ، وحبسه ثلاث سنوات عن التهمه الثالثة نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو بدون رضاء المجني عليها ، والرابعة الاعتداء علي المبادي والقيم الاسرية بالمجتمع الاسري ، والخامسة تعمد مضايقة المجني عليها باستعمال أجهزة الاتصالات ، حبس ثلاث سنوات ومحو التسجيلات محل الجريمة ومصادرة أجهزة المحمول .