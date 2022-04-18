انطلاق أول أيام برنامج إفطار وسحور الطلاب المغتربين بجامعة أسيوط

أسيوط – فريق المحافظات

شارك الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أمس الأحد، تناول وجبة السحور الجماعى مع أكثر من 500 طالب وطالبة بالمدينة الجامعية من الطلاب المغتربين وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من أعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية وإتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر والإدارة العامة للمدن الجامعية والإدارة العامة لرعاية الشباب .

وصرح رئيس جامعة أسيوط أن حرصه على مشاركة الطلاب السحور الرمضانى يأتى انطلاقاً من حرصه على التواجد بين الطلاب وتعزيز سبل التواصل معهم ، وخلق جو أسرى بين إدارة الجامعة وأبنائها الطلاب المغتربين يسوده الود والسعادة تزامناً مع الأيام المباركة ، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة لا تحرص على توفير سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب بشكل يقتصر فقط على المجالات العلمية والبحثية فقط ولكن كذلك تمتد سبل رعايتها إلى المجالات الاجتماعية والأنشطة الطلابية ومتابعة الأحوال المعيشية لطلابها المغتربين خلال سنوات دراستهم الجامعية والتعرف على مشاكلهم وتذليل العقبات التى قد تواجههم .

ومن جانبه أضاف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن أمس الأحد شهد كذلك إفطار أكثر من 300 طالب وطالبة من الطلاب المغتربين بالنادى الاجتماعى الملحق بالقرية الأولمبية وذلك فى إطار برنامج ممتد يستهدف إفطار وسحور نحو 2000 طالب وطالبة من أبناء الجامعة على مدار أيام مختلفة وذلك سعياً من إدارة الجامعة إلى التخفيف عن الطلاب المغتربين من خارج المدينة الجامعية ومشاركتهم فرحة الشهر الفضيل ، موضحاً أن برنامج الإفطار والسحور الجماعى تنظمه إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع إتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر ويمتد حتى الثلاثاء 26 من أبريل الجارى .