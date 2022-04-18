المشدد 10سنوات لـ12شخصا احتجزوا مواطنا وعذبوه بعد توثيقه بكمين وهمي بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب وحمدى عبد العظيم

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، 12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لإدانتهم في القضية رقم 1100 لسنة 2022 جنايات الحسينية، المقيدة برقم 28 لسنة 2022 كلي شمال الشرقية، حيث قاموا بالقبض على المتهم، بعدما ارتدوا زي الشرطة وأوهموا الجميع أنهم رجال شرطة، وخطفوه وعذبوه وكبلوه وطلبوا فدية مالية.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي، وأمانة سر أحمد رمزي،



تعود أحداث القضية ليوم 15 ديسمبر الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين: محروس م أ، 50 عامًا، مزارع، مقيم في سوهاج، وصبري ع م ب، 26 عامًا، فلاح، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، ومحمود س أ م، 32 عامًا، أمين شرطة، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وأحمد م م أ، نجل الأول، وسعید س ع، وحسن س م ح، وعلي أ ع م، 27 عامًا، صنايعي عصير، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وإبراهيم م أ ال، 29 عامًا، عامل زراعي، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وعلاء ال م إ، 34 عامًا، نجار، مقيم بمركز صان الحجر، ومحمود ع إ، 44 عامًا، سائق، مقيم بمركز صان الحجر، وإبراهيم ال ر ش، 32 عامًا، عامل بناء، مقيم بمركز صان الحجر، وإبراهيم أ إ م، 37 عامًا، صاحب كافيه، مقيم بمركز صان الحجر، المتهمين من الأول حتى الثامن، قد خطفوا بالتحايل المجني عليه أحمد م ح، وذلك بأن اتصفوا بصفة رسمية (ضباط وأفراد شرطة) واصطحبوه إلى مكان بعيدًا عن أعين الناس، وكان ذلك مصحوبًا بطلب فدية قدرها مليون و400 ألف جنيهًا.



جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد حجـزوا بـدون أمر أحد الحكام المختصين بـذلك، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا المجني عليه سالف الذكر، وذلك داخل مسكن حال ارتدائهم زي حكومي، وأنهم عذبوا المجني عليه بالتعذيبات البدنية، بأن كبلوا يديه وقدميه باستخدام جنزير وحبل، وتععدوا عليه بالضرب.







