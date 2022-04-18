اليوم السابع
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المرشح لخارجية كوريا الجنوبية: حكومة سول الجديدة تسعى لنهج "متوازن" تجاه بيونج يانج

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:22 ص
المرشح لخارجية كوريا الجنوبية: حكومة سول الجديدة تسعى لنهج "متوازن" تجاه بيونج يانج مون جيه-إن
أ.ش.أ

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قال المرشح لقيادة وزارة الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين، اليوم الإثنين، إن إدارة (سول) القادمة ستدفع باتجاه نهج "متوازن" تجاه بيونج يانج، حيث كشفت مبادرة السلام التي أصدرتها حكومة مون جيه-إن المنتهية ولايتها، عن محدوديتها.

وأوضح بارك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الإدارة ستبذل جهودا لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، فضلا عن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مع الحفاظ على اتساق السياسة مع الضغط والإقناع بشأن بيونج يانج، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى ترقية العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى "تحالف شامل واستراتيجي".

وأكد بارك، الذي قام مؤخرا برحلة إلى واشنطن كرئيس لوفد يون التشاوري للسياسات، مجددا أن يون والرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة إلى عقد محادثات القمة الأولى بينهما في وقت مبكر.

وفي الأسبوع الماضي، اختار الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي النائب عن حزب سلطة الشعب المحافظ، المعروف بخبرته في الشؤون الدبلوماسية، وزيرا للخارجية.

 


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