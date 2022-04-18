المرشح لخارجية كوريا الجنوبية: حكومة سول الجديدة تسعى لنهج "متوازن" تجاه بيونج يانج

وأوضح بارك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن الإدارة ستبذل جهودا لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، فضلا عن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، مع الحفاظ على اتساق السياسة مع الضغط والإقناع بشأن بيونج يانج، مضيفا أن الحكومة الجديدة ستسعى إلى ترقية العلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى "تحالف شامل واستراتيجي".

وأكد بارك، الذي قام مؤخرا برحلة إلى واشنطن كرئيس لوفد يون التشاوري للسياسات، مجددا أن يون والرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة إلى عقد محادثات القمة الأولى بينهما في وقت مبكر.

وفي الأسبوع الماضي، اختار الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي النائب عن حزب سلطة الشعب المحافظ، المعروف بخبرته في الشؤون الدبلوماسية، وزيرا للخارجية.