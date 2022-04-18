اليوم السابع
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الكشف الطبي على 880 مترددا بالقافلة العلاجية المجانية فى المنوفية

الإثنين، 18 أبريل 2022 04:42 م
الكشف الطبي على 880 مترددا بالقافلة العلاجية المجانية فى المنوفية قافلة طبية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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نظمت إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية كفر ميت العبسي مركز قويسنا على مدار يومي 16/17/4/2022 تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وبتوجيهات من الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، وبحضور الدكتور عماد رمضان مدير الإدارة الطبية بقويسنا.

وتضمنت التخصصات الطبية "باطنة- أطفال- عظام- جراحة- نساء وتوليد- أسنان- تنظيم أسرة- جلدية- معامل أشعة وتحاليل"، وأكدت منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية بأنه تم توقيع الكشف الطبي على 880 حالة وعمل أشعة 13 حالة وعمل تحاليل 54 حالة والكشف العشوائي للضغط والسكر 10 حالات وتحويل 3 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمترددين على القافلة الطبية عن المبادرات الرئاسية كمبادرة صحة المرأة والاعتلال الكلوي والتغذية السليمة والإيدز ومرض السكري والأمراض الطفيلية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على توفير الخدمة الطبية للقرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 في القطاع الصحي.


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قافلة علاجية

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