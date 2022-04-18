الكرملين: يعلق على ظهور فيديو على الإنترنت حول حادث الطراد الروسى "موسكفا"

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قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف - تعليقا على مقطع فيديو وصور ظهرت على شبكة الانترت حول حادث حريق الطراد الروسي "موسكفا"- :إنه "لا يمكنني التأكد مما إذا كانت هذه الصور مطابقة للواقع أم لا".



وأضاف بيسكوف- في تصريح صحفي اليوم الإثنين، بحسب وكالة أنباء "تاس"-:" لقد رأينا حقا اللقطات، لكن لا يمكننا تحديد مدى صحتها".



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 14 أبريل الجاري أن أضرارا جدية لحقت بهيكل الطراد "موسكفا" جراء حريق تسبب فيه انفجار الذخيرة ، التي كانت على متنه. وفي وقت لاحق أكدت الدفاع الروسية أن الطراد غرق أثناء محاولة سحبه وسط عاصفة وأمواج عاتية، مشيرة إلى نقل طاقم الطراد بأكمله إلى ميناء سيفاستوبول الروسي.