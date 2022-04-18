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الكرملين يتهم أوكرانيا بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه

الإثنين، 18 أبريل 2022 11:49 ص
الكرملين يتهم أوكرانيا بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه الكرملين
كتب أحمد عرفة

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اتهمت الرئاسة الروسية، الكرملين، أوكرانيا بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، وقالت الرئاسة الروسية، إن الوقت المتاح كاف لبدء تسديد ثمن الغاز بالروبل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتوقعت الكرملين بدء تسديد ثمن الغاز بالروبل في شهر مايو المقبل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي" إنه يجب على العالم بأسره أن يكون قلقًا من احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية في الحرب ضد أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي في مقابلة صحفية أوردتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين، " لست أنا فقط، كل العالم، والبلدان يجب أن تكون قلقة، فبالنسبة لهم حياة الناس لا شيئ، أعتقد أننا لا ينبغي أن نخاف بل نكون مستعدين، لكن هذا الأمر ليس متعلقًا بأوكرانيا وحدها، ولكن للعالم بأسره".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد بحث هاتفيا الليلة الماضية مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خطط ما بعد الحرب لإعادة بناء أوكرانيا والحفاظ على الاستقرار المالي.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة على موقع "تويتر"، "ناقشت مع مديرة صندوق النقد الدولي مسألة ضمان الاستقرار المالي لأوكرانيا والاستعدادات لإعادة الإعمار بعد الحرب، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

 

 

 

 


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