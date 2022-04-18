العمل بمشروعات حياة كريمة يتواصل.. الأقصر تستقبل مسئولى وزارة التخطيط والشركة القابضة لمتابعة مشروعات المياه والصرف.. محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ 1018 مشروعا.. ومحافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات بالقنطرة شرق

المحافظات – أحمد مرعى – عادل ضرة – محمد سليمان – السيد فلاح

تشهد محافظات مصر استمرار العمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تستهدف المبادرة تحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، ونفذت مبادرة حياة كريمة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات فى 375 تجمعا ريفيا بالمحافظات ، وبتكلفة وصلت إلى 7 مليارات جنيه واستفاد حوالى 4.5 مليون مواطن، وتم تنفيذ 1300 مشروع وفرت أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقته ودائمة لأبناء القرى .

وفى هذا الصدد أكدت وزارة التنمية المحلية، قرب الانتهاء من حصر الاحتياجات وتحديد المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال لجان التنمية المجتمعية التى تم إنشاءها خلال الفترة الماضية ويتم تدقيق كافة الأراضى المتاحة بكل قرية لإعادة استخدامها بشكل كفء فى تلبية حاجة هذه المشروعات من الأراضي.

وأكدت الوزارة، أنها خاطبت المحافظات المستهدفة فى المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" للسير فى إجراءات وضع الخطط بناءً على قرار مجلس الوزراء للمراكز والقرى المستهدفة، والتى قد يصل عدد سكانها لأكثر من 18 مليون مواطن بالريف فى قرابة 1500 قرية جديدة، مشددة على أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسير بشكل جيد ووفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.

ففى محافظة الأقصر استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفد من مسئولى وزارة التخطيط والشركة القابضة، وذلك لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمحافظة الأقصر، حيث تابعوا المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى قرى إسنا وأرمنت، وضم الوفد خلال الزيارة كل من الدكتور محمد فريد المرشدى مساعد وزير التخطيط للمشروعات القومية، وهبه محمد عبد المنعم رئيس قطاع البنية التحتية بوزارة التخطيط، والعميد محمد جلال عبد الفتاح رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه أوضح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، أن الزيارة تأتى بهدف متابعة جميع المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للبرنامج الرئاسى (حياة كريمة) لـ34 قرية فى مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الاقصر، حيث وصلت نسبة التنفيذ الى 100% فى أعمال مياه الشرب من (مد وتدعيم - وإحلال وتجديد شبكات - وإعادة تأهيل محطات مياه شرب ونقل مرافق) بإجمالى إستثمارات 617 مليون جنيهاً.

وشملت محطات مياه الشرب التى تم إعادة تأهيلها هى ما يلي:- (محطة مياه إسنا السطحية طاقه تصميمية 21600 م3/يوم - تخدم سكان قرية ( النمسا -القرايا- توماس توماس 2 - الواسطى ) بتعداد سكان 35000 نسمه - محطة مياه الغريرة النقالى طاقه تصميمية 1800 م3/يوم - تخدم قرى (الغريرة) بتعداد سكان 15000 نسمه - محطة مياه الكلابية النقالى طاقه تصميمية 1800 م3/يوم - تخدم قرى (الكلابية - زرنيخ) بتعداد سكان 15000 نسمه - محطة مياه الترعة النقالى طاقه تصميمية 1800 م3/يوم - تخدم قرى ( ترعة ناصر - جزيرة راجح - كومير - حواجر العضايمة ) بتعداد سكان 33000 نسمه - محطة مياه المحاميد النقالى طاقه تصميمية 1800 م3/يوم - تخدم قرى (المحاميد بحرى -المحاميد قبلى) بتعداد سكان 22000 نسمه - محطة رفع مياه أبو دغار لتغذية و لرفع المياه للمناطق المرتفعة قدرة رفع (H) 60م طاقة تصميمية 25 لتر/ثانية - تخدم قرية ( السلام - عزبة أبو دغار) 23000نسمه).

وفى الغربية ناقش الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة والبالغ عددها 1018 مشروعا تم نهو 361 مشروعا بنسبة إنجاز وصلت 49,7 % وبتكلفة إجمالية 4433,28 مليون جنيه، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور نجوى العشيرى السكرتير المساعد ومديرى ورؤساء الهيئات والشركات المنفذة، واستهل محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على أهمية انتهاء كافة المشروعات فى المواعيد المحددة، مطالباً الشركات المنفذة بتكثيف العمالة خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك موجهاً أعضاء وحدة حياة كريمة بالمتابعة المستمرة لنسب الإنجاز والتحديات والمعوقات وعرض تقريرها اليومي.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية مشروعات قطاع الصرف الصحى والبالغ عددها 144 تم نهو 90 % منها بتكلفة مالية 680,5 مليون جنيه، كما ناقش الموقف التنفيذى لعدد 133 مشروعا فى قطاع مياه الشرب، حيث تم نهو 95% منها بتكلفة 282,43 مليون، وأشاد محافظ الغربية بقطاع الكهرباء الذى يشهد عمل مستمر بعدد 103 مشروعات من أصل 108 مشروعات بنسبة إنجاز 45,3% وبتكلفة مالية 324 مليون جنيه، كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الغاز الطبيعى والبالغ عددها 55 مشروع جارى العمل فى 33 مشروع ونهو 5 آخرين بنسبة تنفيذ 25,8% بإجمالى تكلفة 541,7%.

وفى سياق متصل تابع رحمى مشاريع إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية البيطرية، حيث بلغت نسب إنجاز مشاريع المجمعات الخدمية الحكومية 90 % حيث تم نهو عدد 6 مجمعات خدمية من أصل 9 وجارى العمل بعدد ثلاث مجمعات أخرى بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون، وعن المجمعات الزراعية البيطرية تابع رحمى نسب إنجاز الأعمال بها والتى بلغت 82% بعدد 9 مجمعات تم إنهاء 5 مجمعات وجارى العمل فى 3 آخرين أخرى بتكلفة مالية 50,9 مليون جنيه.

وتطرق الاجتماع لمناقشة مشروعات السكة الحديد والتى بلغت نسب نهو الأعمال بها 67% لعدد ثلاث مشاريع تم نهو مشروعين منهم وجارى العمل بالمشروع الثالث، بينما بلغت نسب إنجاز مشاريع البريد بزفتى 96,3% حيث تم نهو 26 مشروع من أصل 27 بتكلفة مالية 33,8 مليون جنيه، كما تابع المحافظ خلال اجتماعه آخر تطورات الأعمال بالكبارى والبالغ عددها 19 كوبرى، حيث تم نهو 16 كوبرى منهم بنسبة إنجاز 84% وبتكلفة إجمالية 17,16 مليون جنيه، مشيداً بتصدر قطاع التربية والتعليم نسب الإنجاز بنسبة بلغت 96 % حيث تم نهو عدد 73 مشروع من أصل 83 مشروع وجارى العمل بعدد 9 مشاريع أخرى بتكلفة إجمالية 178,84 مليون جنيه.

وفى كفر الشيخ نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية بطيطة، لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأشادت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بأعمال القافلة خلالها تفقدها لها، رافقها خلالها, الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية.للاطمئنان على حسن سير العمل بها وانتظامه وجودته.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ فى بيان لها، أن القافلة ضمت 12عيادة لـ 10 تخصصات طبية، وهى "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد وأنف وأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبال كبير من أهالى القرية.

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبى على 1635 متردد وخضوع 90 مريض للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافه إلى عمل التحاليل الطبية ل 181 مريض وأشعة ل 10 مريض وعمل تقارير طبية ل 4 مرضى وتحويل 53 مرضى لأقرب مستشفى لإستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.

وأضاف شنح، جرى تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد انتفع بها 1001 مواطن، مقدماً الشكر لكل من إدارة مستشفى كفرالشيخ العام والإدارة الصحية بكفرالشيخ على تعاونهم الكريم وحرصهم على تذليل عقبات اقامة القافلة.

وفى الإسماعيلية تفقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمركز ومدينة القنطرة شرق، والتى تشمل قرى السلام والأبطال والتقدم وجلبانة، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والعميد إيهاب أبو اليسر، مدير مشروع حياة كريمة، والنائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وأكد بشارة الانتهاء من كافة المشروعات بقرى القنطرة بنهاية الشهر المقبل.

وبدأت الجولة بقرية الأبطال، حيث تفقد المحافظ خزان مياه العبور بسعة 500 متر مكعب، بالإضافة إلى أعمال روافع الصرف وأعمال خطوط الطرد، والذى بلغت نسبة التنفيذ به 100%، وتم تسليمه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تمهيدا لافتتاحه، وخلال تفقده خزان المياه استمع "بشارة"، لشكاوى عدد من الأهالى والخاصة بزيادة أعمدة وكشافات الإنارة، وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية بزيادة قدرة المحول الكهربائى 50 إلى 200 ضمن مبادرة حياة كريمة.

ووجه محافظ الإسماعيلية بتوفير خطوط لنقل المواطنين من قرية السلام لمركز طب الأسرة بالإسماعيلية الجديدة الذى تم افتتاحه اليوم، كما أمر بتوفير سيارات متنقلة لتقديم خدمات البريد لخدمة أهالى المنطقة والتيسير عليهم، ثم قام محافظ الإسماعيلية بتفقد مركز شباب العبور، والكافيتريا الملحقة بالمركز الرئيسي، و2 ملعب، وغرفتى لتغيير الملابس، وغرفة الكهرباء، حيث وصلت نسبة الإنجاز به 85 %، ووجه محافظ الإسماعيلية بفتح وإنشاء بوابتين ليخدم أكبر عدد من سكان المنطقة لاستخدام الملاعب التى سيتم إنشاؤها.

وخلال تفقده لمركز شباب العبور، استمع "بشارة" لشكوى أحد أهالى المنطقة، والخاصة بسرعة نهو الأعمال بجامع النور والذى توقفت به الأعمال الإنشائية منذ 12 عاما، وعلى الفور وجه بشارة بسرعة التنسيق مع وزارة الأوقاف لمعرفة اسباب توقف الأعمال الإنشائية وتذليل كافة العقبات، وخلال الزيارة تفقد محافظ الإسماعيلية كوبرى الأبطال الشمالى والجنوبى "كوبرى التراسونيك"، حيث إنه سيتم الانتهاء من إنشاء 6 كبارى ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى الأبطال، والتقدم، والسلام بنهاية شهر رمضان المبارك، أما كوبرى بلوظة بقرية جلبانة سيتم الانتهاء منه فى 15 يونيو المقبل.

ثم تفقد المحافظ ومرافقوه، مجمع الخدمات الحكومية بالسلام، والذى يضم وحدة التضامن الاجتماعي، والشهر العقاري، والمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، حيث أنه من المقرر خلال شهرين يتم انتقال بعض من موظفى الوحدات المحلية للعمل بالمجمعات الحكومية وذلك لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية المختلفة لهم.

وفى نهاية الجولة تفقد "بشارة" محطة المعالجة الثلاثى بطاقة 4000 م3 فى اليوم، والتى تخدم أهالى قرى التقدم، وقد شدد محافظ الإسماعيلية على سرعة نهو الأعمال بالمحطة قبل شهر أكتوبر المقبل، كما أكد محافظ الإسماعيلية على جاهزية33 ألف وحدة سكنية بالإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى ثلاث نوادي، ومولات تجارية، علاوة على توصيل مياه الشرب والصرف الصحى بنسبة 95%، كما أنه يجرى حاليا توصيل الغاز الطبيعى والاتصالات للمنازل، كما أنه يتم الآن إنهاء التشطيبات النهائية للعديد من المدارس ضمن مبادرة حياة كريمة لتغطى كافة احتياجات قرى وأهالى مركز ومدينة القنطرة شرق.



تقديم الخدمات الطبية لقرى حياة كريمة بكفر الشيخ



تقديم خدمات طبية بقافلة حياة كريمة



جانب من مشروعات حياة كريمة بمصر



جولات على مشروعات حياة كريمة بالإسماعيلية



جولات على مشروعات حياة كريمة



جولة مسئولى وزارة التخطيط بالأقصر لمتابعة المشروعات



دعم الاسعاف ضمن مشروعات حياة كريمة



شركة مياه الأقصر تستقبل مسئولى وزارة التخطيط لمتابعة حياة كريمة



عيادات قافلة طبية بكفر الشيخ



قائمة مشروعات حياة كريمة للمياه والصرف بالأقصر



لقاء الاطفال فى مشروعات وقرى حياة كريمة



لقاء مع طفلة بقرى حياة كريمة



متابعة مشروعات حياة كريمة



محافظ الإسماعيلية يتفقد اللمسات النهائية لمشروعات حياة كريمة



محافظ الإسماعيلية يتفقد لمشروعات حياة كريمة



محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات حياة كريمة



محطة مياه العبور بالاسماعيلية



مسئولى وزارة التخطيط خلال زيارة الأقصر متابعة حياة كريمة



مسئولى وزارة التخطيط خلال متابعة حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة بالمحافظات



مشروعات مبادة حياة كريمة بالمحافظات



ندوة تثقيفية بقافلة حياة كريمة