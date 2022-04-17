"مياه الأقصر" تستقبل مسئولى التخطيط والقابضة لمتابعة مشروعات حياة كريمة..صور

الأقصر - أحمد مرعى

استقبل اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وفدا من مسئولى وزارة التخطيط والشركة القابضة، وذلك لمتابعة مشروعات حياة كريمة بمحافظة الأقصر، حيث تابعوا المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بالمرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" فى قرى إسنا وأرمنت.

وضم الوفد خلال الزيارة كلا من الدكتور محمد فريد المرشدى مساعد وزير التخطيط للمشروعات القومية، وهبه محمد عبد المنعم رئيس قطاع البنية التحتية بوزارة التخطيط، والعميد محمد جلال عبد الفتاح رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه أوضح اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان، أن الزيارة تأتى بهدف متابعة جميع المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للبرنامج الرئاسى (حياة كريمة) لـ34 قرية فى مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الاقصر، حيث وصلت نسبة التنفيذ الى 100% فى أعمال مياه الشرب من (مد وتدعيم - وإحلال وتجديد شبكات - وإعادة تأهيل محطات مياه شرب ونقل مرافق) بإجمالى إستثمارات 617 مليون جنيهاً.

وشملت محطات مياه الشرب التى تم إعادة تأهيلها هى ما يلي:- (محطة مياه إسنا السطحية طاقه تصميمية 21600 م3/يوم - تخدم سكان قرية ( النمسا -القرايا- توماس توماس ٢ - الواسطى ) بتعداد سكان 35000 نسمه - محطة مياه الغريرة النقالى طاقه تصميمية 1800 م3/يوم - تخدم قرى (الغريرة) بتعداد سكان 15000 نسمه - محطة مياه الكلابية النقالى طاقه تصميمية 1800 م3/يوم - تخدم قرى (الكلابية - زرنيخ) بتعداد سكان 15000 نسمه - محطة مياه الترعة النقالى طاقه تصميمية 1800 م3/يوم - تخدم قرى ( ترعة ناصر - جزيرة راجح - كومير - حواجر العضايمة ) بتعداد سكان 33000 نسمه - محطة مياه المحاميد النقالى طاقه تصميمية 1800 م3/يوم - تخدم قرى (المحاميد بحري -المحاميد قبلى) بتعداد سكان 22000 نسمه - محطة رفع مياه أبو دغار لتغذية و لرفع المياه للمناطق المرتفعة قدرة رفع (H) 60م طاقة تصميمية 25 لتر/ثانية - تخدم قرية ( السلام - عزبة أبو دغار) 23000نسمه).



شركة مياه الأقصر تستقبل مسئولى وزارة التخطيط لمتابعة حياة كريمة (1)



شركة مياه الأقصر تستقبل مسئولى وزارة التخطيط لمتابعة حياة كريمة (2)



شركة مياه الأقصر تستقبل مسئولى وزارة التخطيط لمتابعة حياة كريمة (3)



شركة مياه الأقصر تستقبل مسئولى وزارة التخطيط لمتابعة حياة كريمة (4)