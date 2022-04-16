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الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل تنفيذ المشروع القومى لرياضة الدراجات

السبت، 16 أبريل 2022 03:00 ص
الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل تنفيذ المشروع القومى لرياضة الدراجات المشروع القومي لرياضة الدراجات
شمال سيناء ـ محمد حسين

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واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تنفيذ المشروع القومي لرياضة الدراجات تحت شعار "دراجتك صحتك".

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه تنفذ إدارة الرياضة مشروع الدراجات، وخلاله يجرى تدريب الشباب على رياضة ركوب الدراجات.

وأضاف أنه يجرى التدريب يومان من كل أسبوع للمشاركين في المشروع، وتتاح الفرصة للشباب غير المشاركين بالمشروع يجرى تنفيذ المشروع باستاد العريش الرياضي.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن مشروع دراجتك صحتك ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، ومن خلاله تهدف وزارة الشباب والرياضة بنشر الرياضة، وجعلها أسلوب وثقافة حياة، لافتا أنها من المبادرات التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة للتشجيع على ممارسة الرياضة، والعمل على انتشار تلك الثقافة داخل المجتمع تحقيقا لاستراتيجية ورؤية مصر 2030 في جعل الرياضة أسلوب حياة وبناء الإنسان بدنيا وصحيا من خلال المبادرات والمشروعات والبرامج الرياضية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

 


شمال سيناء

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