اليوم السابع
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الرئيس الفلسطينى يبحث مع العاهل الأردنى التصعيد الإسرائيلى بالمسجد الأقصى

الإثنين، 18 أبريل 2022 02:42 م
الرئيس الفلسطينى يبحث مع العاهل الأردنى التصعيد الإسرائيلى بالمسجد الأقصى الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات الأنباء

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أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، استعرض خلاله آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، خاصة ما يجرى فى مدينة القدس الشرقية المحتلة من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تم الاتفاق بين الرئيس الفلسطينى والعاهل الأردنى، على مواصلة التشاور والتنسيق، والتحرك المشترك على الساحة الدولية، وإجراء الاتصالات مع الأطراف المعنية لوقف هذه الاعتداءات الوحشية على المسجد الأقصى المبارك والمصلين، ووقف القتل والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني.

هذا وتجري التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالقدس خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل اتخاذ القرارات والمواقف اللازمة لوقف هذا العدوان.

وقد تم الاتفاق بين الرئيس والعاهل الأردنى على إجراء لقاء مرتقب بينهما.

 


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العاهل الاردنى

المسجد الاقصى

القدس

اقتحام المسجد الاقصى

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