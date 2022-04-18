الدفاع الروسية: كييف تخطط لاستفزازات من خلال قصف كنائس في عيد الفصح

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن لديها معلومات تؤكد أن كييف تخطط، وبدعم من الدول الغربية، لارتكاب استفزازات من خلال قصف الكنائس الارثودوكسية في عدد من المناطق الأوكرانية في عيد الفصح، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إنه وفقا لمعلومات موثوقة بحوزتنا، فإن نظام كييف، وبدعم من عدد من الدول الغربية، يستعد للقيام باستفزازات وحشية للتسبب في سقوط العديد من الضحايا في مناطق زابوروجيه ونيكولايف وأوديسا وسومي وخاركوف، لافتا إلى أن أكثر من 70 مجموعة متنقلة من الكتائب الأوكرانية القومية المتطرفة تنقلت في شاحنات صغيرة ومركبات على الطرق الوعرة، مزودة بقذائف الهاون وما يسمى بـ "الهاون المتجول" لتنفيذ الاستفزازات.

وأشار رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني في روسيا الاتحادية، إلى أنه تم إنشاء هذه المجموعات بهدف قصف المعابد والكنائس الأرثوذكسية ليلة عيد الفصح لاتهام العسكريين الروس بارتكاب أعمال قتل جماعي ضد المدنيين في هذا العيد المقدس للمؤمنين.