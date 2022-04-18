التعليم تخاطب الإدارات بشأن تقييم الطلاب فى مواد الأنشطة والمستوى الرفيع

كتب محمود طه حسين

خاطبت المديريات التعليمية الإدارات بشأن تقييم الطلاب فى مواد الأنشطة وغير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع، قبل امتحانات التيرم التانى فى المواد الدراسية الأساسية وتقييمات الصفوف الأولى، واستعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الحالى 2021/2022، مع مراجعة التقويمات المنخفضة للطلاب وإخطار إدارة المرحلة لتشكيل لجنة لمراجعة التقويمات قبل بدء الامتحانات.

كما وجهت المديريات التعليمية، الإدارات بمراجعة عملية تقويمات طلاب الصفوف الأولى ومطابقتها للمواصفات وتحليل التقييمات للوقوف على أسباب الضعف لدى الطلاب لوضع حالة وقائية لهم، كما طالبت بالتركيز على الاستعدادات للامتحانات من خلال متابعة معدلات الكنترول لكل مدرسة وفق القواعد للتأكد من انتهاء جميع الطلاب من الامتحانات العملية والأنشطة ومتابعة تأمين حجرة الأسئلة وحجرة الكنترول ومناسبة مكان الحجرتين ومتابعة مدى كفاية الاثاث وصلاحيته وتوافر أجهزة الاطفاء وتوزيعها على اللجان بالشكل المثالى

وشددت على متابعة ملائمة اللجان من حيث السعة والنظافة والإضاءة واستغلال الفراغات والالتزام بتعليمات الامتحان، ومتابعة قيام جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع علي تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثانى.