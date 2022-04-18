اليوم السابع
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أكرم القصاص
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البنك المركزى الروسى يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية للمواطنين اعتبارا من اليوم

الإثنين، 18 أبريل 2022 09:47 ص
البنك المركزى الروسى يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية للمواطنين اعتبارا من اليوم البنك المركزى الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتيح مجددا اعتبارا من اليوم الاثنين، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع الشهر الماضي لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد روسيا.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أنه بهذا القرار تحصل البنوك على حق بيع العملات الأجنبية للمواطنين في الفترة من 18 أبريل إلى 9 سبتمبر 2022، على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها اعتبارا من التاسع من أبريل الجاري.

وانتعش الروبل الروسي بشكل مفاجئ وسريع، ووصل إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية الأخيرة بمعدل 75 روبلا، مقابل الدولار و81 مقابل اليورو، بعد أن انخفض بشكل كبير وغير مسبوق في 10 مارس الماضي وتجاوز حاجز الـ120 روبلا مقابل الدولار وإلى 132 مقابل اليورو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في "الدول غير الصديقة" فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من الشهر الجاري.

 


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