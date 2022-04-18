البنك المركزى الروسى: لا يمكننا التخلى عن جميع أدوات الضبط فى سوق العملات

وكالات الأنباء

أكدت رئيسة البنك المركزى الروسى، إلفيرا نابيولينا، فى كلمة أمام مجلس النواب الروسى "الدوما"، أن المنظم المالى لا يمكنه فى الوقت الراهن التخلى عن جميع أدوات الضبط فى سوق العملات.

وقالت نابيولينا، خلال تقديمها تقريرا عن أداء البنك المركزي الروسي في اجتماع مشترك للجان مجلس الدوما بشأن السوق المالية والميزانية والضرائب والسياسة الاقتصادية، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "نتخذ بالفعل إجراءات صارمة بشأن تنظيم العملة، ولن نتمكن من التخلي عن جميع عناصر التحكم في العملة في المستقبل القريب. ويجب تعديل الإجراءات بحيث تغطي جميع المخاطر".

وابتداء من اليوم الاثنين سمح البنك المركزي الروسي للبنوك في روسيا ببيع الدولار الكاش (نقدا) للأفراد، وذلك بعد أن حظره سابقا في شهر مارس الماضي جراء الضغوطات التي تعرضت لها العملة الروسية.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على موسكو.

في ظل ذلك أعلن البنك المركزي الروسي في 9 مارس الماضي عن مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، ومنها حظر بيع العملات الأجنبية (الدولار) نقدا (كاش) للأفراد.