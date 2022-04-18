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الأنبا باخوم يترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة العبور للأقباط الكاثوليك

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:51 م
الأنبا باخوم يترأس صلاة البصخة المقدسة بكنيسة العبور للأقباط الكاثوليك الأنبا باخوم
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس مساء اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة مار مرقس الرسول بالعبور.

وجاء ذلك بمشاركة الأب دانيال حنا، راعي الكنيسة، وشعب الرعية، وتضمنت الصلاة الكلمة الروحية من صاحب النّيافة، الذي قدم التهنئة لشعب الكنيسة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، كما قدم نيافته الشكر للأب الراعي على مجهوداته خلال الفترة الماضية في خدمة الرعية، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وكان الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ترأس أمس قداس أحد الشعانين مِن الكاتدرائية بمدينة نصر، وأوضحت الكنيسة الكاثوليكية أن الأنبا إبراهيم إسحاق بارك أغصان الزيتون والسعف وصلى صلاة الجناز العام والبصخة المقدسة فى نهاية القداس، كما حرص فريق الكشافة بالكاتدرائية على تنظيم الصفوف جيدا وعمليات الخروج والدخول لمنع التكدس.

ووفرت الكاتدرائية الكمامات والمعطر الكحولى وكابينة التعقيم عند الدخول للحرص على صحة المصلين ومنع انتشار فيروس كورونا.

الأنبا باخوم
الأنبا باخوم

 

تلاوات اثنين البصخة
تلاوات اثنين البصخة

 

جانب من المصلين
جانب من المصلين

 


الكنيسه الكاثوليكيه

البصخه المقدسه

كنيسه العبور

الانبا باخوم

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