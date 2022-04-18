إصابة فتاة وشقيقها فى حادث تصادم أمام جامعة الزقازيق

أصيبت فتاة وشقيقها البالغ من العمر 5 سنوات، بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم وقع أمام كلية الآداب جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما لمستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول" دنيا ع م" 21 عاما مقيمة التلين دائرة مركز منيا القمح، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وشقيقها" فارس" 5 سنوات مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما.

وتبين حدوث إصابتهما إثر تصادم سيارة ملاكى برصيف أمام كلية الآداب جامعة الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.



