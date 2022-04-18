اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة فتاة وشقيقها فى حادث تصادم أمام جامعة الزقازيق

الإثنين، 18 أبريل 2022 12:32 م
إصابة فتاة وشقيقها فى حادث تصادم أمام جامعة الزقازيق اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيبت فتاة وشقيقها البالغ من العمر 5 سنوات، بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم وقع أمام كلية الآداب جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وتم نقلهما لمستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الأحرار التعليمى بوصول" دنيا ع م" 21 عاما مقيمة التلين دائرة مركز منيا القمح، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وشقيقها" فارس" 5 سنوات مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما.

وتبين حدوث إصابتهما إثر تصادم سيارة ملاكى برصيف أمام كلية الآداب جامعة الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

 

 


 

 


الشرقية

مستشفى الاحرار حادث تصادم

كلية الاداب جامعة الزقازيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة