اليوم السابع
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أكرم القصاص
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إسبانيا تعتزم فتح سفارتها مجددا بالعاصمة الأوكرانية خلال الأيام المقبلة

الإثنين، 18 أبريل 2022 07:18 م
إسبانيا تعتزم فتح سفارتها مجددا بالعاصمة الأوكرانية خلال الأيام المقبلة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اعتزام بلاده فتح سفارتها مجددا بالعاصمة الأوكرانية، كييف، خلال الأيام المقبلة.


وأكد سانشيز - خلال تصريحات إعلامية نقلتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الإثنين - أن الخطوة ستكون بمثابة "دلالة جديدة على التزام الحكومة والمجتمع الإسبانيين تجاه الشعب الأوكراني.


وتصبح إسبانيا آخر الدول التي تعيد دبلوماسييها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، بعدما أخلت سفارتها في الـ 27 من شهر فبراير الماضي، عقب وقت وجيز من بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، لتنقل مهامها إلى العاصمة المجاورة وارسو ببولندا.


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