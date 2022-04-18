اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أوكرانيا تعلن عدم فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم

الإثنين، 18 أبريل 2022 05:56 م
أوكرانيا تعلن عدم فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت أوكرانيا عدم فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين اليوم الاثنين من المدن والبلدات الواقعة على خط المواجهة في شرق البلاد، متهمة القوات الروسية بإغلاق وقصف الممرات الإنسانية.


وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك - في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نقلته وكالة أنباء "إنترفاكس" الأوكرانية - "لن يتم فتح ممرات إنسانية اليوم، وتم إجراء مفاوضات طويلة وصعبة مع روسيا بشأن عدد من الممرات الإنسانية، خصوصا من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة".


وأكدت أن الجانب الأوكراني سيبذل قصارى جهده لإعادة الممرات الإنسانية إلى العمل في أقرب وقت ممكن.


ومن ناحية أخري، قالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا، - في مؤتمر صحفي ردا على تقارير أوكرانية حول رفض مولدوفا بيع 6 طائرات "ميج" رغم أنها في حالة متهالكة، "إننا نقف بجانب أوكرانيا وشعبها منذ الأيام الأولى للحرب من خلال الدعم والمساعدة الإنسانية، أما بالنسبة للقطاع العسكري فهناك دول تتمتع بقدرات أفضل بكثير".


وأضافت "مولدوفا استضافت أكثر من 90 ألف لاجئ أوكراني، ونقدم المساعدة الإنسانية وندعم الأشخاص الذين يواجهون هذه الأزمة.. ومع ذلك فيما يتعلق بالمساعدة العسكرية، هناك دول أفضل وأكثر قدرة على الصمود".


وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة البريطاني جريج هاندز، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية، "إن وزيرة الداخلية بريتي باتيل قد تكون توصلت إلى أفضل الحلول للتعامل مع عمليات عبور القوارب الصغيرة إلى بريطانيا"، نافيا قيام المملكة المتحدة بتحويل مسؤولياتها من خلال إرسال مهاجرين إلى رواندا، وذلك بعد أن انتقد زعماء دينيون هذه الخطوة.


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