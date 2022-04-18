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أوكرانيا: الهجوم الروسى دمر ما نسبته 30% من البنية التحتية

الإثنين، 18 أبريل 2022 08:28 م
أوكرانيا: الهجوم الروسى دمر ما نسبته 30% من البنية التحتية أوكرانيا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلنت أوكرانيا، أن الهجوم الروسى دمر ما نسبته 30% من البنية التحتية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

أكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مخزنا كبيرا لأسلحة أجنبية بالقرب من لفيف غربى أوكرانيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى استهداف مركز لوجيستى أوكرانى بالقرب من لفيف، لافتة إلى تدمير 84 منشأة عسكرية أوكرانية. 

 

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن لديها معلومات تؤكد أن كييف تخطط، وبدعم من الدول الغربية، لارتكاب استفزازات من خلال قصف الكنائس الارثودوكسية فى عدد من المناطق الأوكرانية فى عيد الفصح، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الوطنى فى روسيا الاتحادية، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إنه وفقا لمعلومات موثوقة بحوزتنا، فإن نظام كييف، وبدعم من عدد من الدول الغربية، يستعد للقيام باستفزازات وحشية للتسبب فى سقوط العديد من الضحايا فى مناطق زابوروجيه ونيكولايف وأوديسا وسومى وخاركوف، لافتا إلى أن أكثر من 70 مجموعة متنقلة من الكتائب الأوكرانية القومية المتطرفة تنقلت فى شاحنات صغيرة ومركبات على الطرق الوعرة، مزودة بقذائف الهاون وما يسمى بـ "الهاون المتجول" لتنفيذ الاستفزازات.


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