أمن القاهرة: ماس كهربائى سبب حريق شقة مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، التفاصيل الكاملة فى واقعة مصرع ربة منزل وأطفالها الثلاثة ونجاة ثلاثة آخرين، فى حريق التهم شقة سكنية بالحى العاشر بمدينة نصر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالحى العاشر بمدينة نصر وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل المطبخ نتيجة لماس كهربى وامتد لباقى الشقة، وجرى فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذى خلف وراءه مصرع "إيمان م م ع" 34 سنة ربة منزل وأنجالها "روضة.م.م" 4 سنوات، "جنة.م.م" 3 سنوات، إثر إصابتهم باختناق، كما نتج عن الحريق تفحم جثة "عبد الرحمن.م.م" 11 سنة، وكذا إصابة شقيقتهم "منار.م.م" 18 سنة طالبة بحروق فى اليد اليمني.

وبعمل التحريات وبالتقابل مع مالك الشقة المدعو "محمد م م ح" 50 سنة عامل، زوج المتوفاة الأولى ووالد باقى الضحايا أفاد بأنه أثناء تواجده بعمله تلقى اتصالا هاتفيا من أحد الجيران أخبره بنشوب حريق داخل شقته على النحو المشار إليه، وبسؤال نجل مالك الشقة المدعو "نادى محمد م م ح" 19 سنة، طالب، أفاد بأنه أثناء تواجده رفقة والدته المتوفاة واشقائه داخل الشقة فوجئ باندلاع الحريق ولكنه تمكن وبرفقته أشقائه "مروة محمد م م ح" 15 سنة، "أحمد محمد م م ح" 9 سنوات من النجاة دون إصابات، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ونفى وجود شبهة جنائية فى الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.