أطعمة مغذية يجب تناولها أثناء الحمل.. تعرفى عليها

كتبت فاطمة خليل

الحمل هو الوقت الذي يزداد فيه الطلب على التغذية من أجل إنجاب طفل سليم، حيث يمر جسمك بتغييرات كبيرة، وتريدين أنت وطفلك الحصول على إمدادات كاملة من الفيتامينات والمعادن لتبقى صحية وقوية، للحصول على ذلك، ركزى على الأطعمة الكاملة التي توفر المزيد من الأشياء الجيدة أثناء إنشاء خطة الأكل الصحي الخاصة بك، فى هذا التقرير نقدم بعض الأطعمة المغذية لتضمينها في نظامك الغذائي أثناء الحمل لمساعدتك على تلبية متطلباتك الغذائية، بحسب موقع "Health".

1. حمض الفوليك والكولين



هذان عنصران مغذيان مهمان، يساعدان في منع عيوب الأنبوب العصبي عند الأطفال ويساعدان في نمو دماغ الطفل والحبل الشوكي ويجب أن يؤخذ هذا قبل الحمل وأن يستمر حتى نهاية الثلث الأول من الحمل، حسب إرشادات الطبيب. وتشمل المصادر الطبيعية لحمض الفوليك والكولين: البيض وفول الصويا والخضروات الورقية وبذور عباد الشمس والحبوب الكاملة والفول والمأكولات البحرية أيضًا.

2. البروتين والكالسيوم



من المهم إدراج الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم في نظامك الغذائي اليومي، لأن نمو الجنين يتطلبها لتكوين العظام وصحة الجسم.

اللبن الرائب هو أفضل مصدر للكالسيوم، في حين أن مصادر الكالسيوم الأخرى هي الخضروات ذات الأوراق الخضراء وبذور الشيا.

بالنسبة للبروتين ، تشمل البقوليات مثل العدس والبازلاء والفول والحمص وفول الصويا والفول السوداني وتشمل أطعمة الدواجن مثل البيض واللحوم (قلل من تناول اللحوم الحمراء) والأسماك الصغيرة والمكسرات والبذور والحليب ومنتجاته وفول الصويا والتوفو، قد تضطر إلى تقييد تناول بعض الأطعمة بناءً على حالتك.

3. فيتامين أ



يلعب دورًا مهمًا في النمو الجنيني، بما في ذلك نمو القلب والرئتين والكلى والعينين والعظام بالإضافة إلى الجهاز الدوري والجهاز التنفسي والجهاز العصبي المركزي.

4. الحديد وأوميجا 3



يعد تضمين الأطعمة الغنية بالحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية أمرًا مهمًا لنمو دماغ الطفل لذلك ، فإن أفضل خمسة أطعمة يجب تضمينها في نظامك الغذائي أثناء الحمل هي الحبوب الكاملة ، والحليب ومنتجاته ، والمكسرات والبذور ، والفواكه والخضروات الطازجة (ويفضل أن تكون موسمية) ، والأسماك الصغيرة.

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي أثناء الحمل:



-البطاطا الحلوة ليست فقط لذيذة ، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من البيتا كاروتين ، وهي صبغة نباتية يحولها جسمك إلى فيتامين أ

- البيض هو الغذاء الصحي المثالي لأنه يحتوي على كمية صغيرة من كل الفيتامينات التي تحتاجها تقريبًا.

-الخضروات الورقية الخضراء مثل اللفت والسبانخ غنية بالعناصر الغذائية التي ستحتاجها حتى لو لم تعجبك ، يمكن أن تتسلل إلى مجموعة متنوعة من المأكولات.

- يعتبر الدجاج مصدرًا رائعًا للبروتين عالي الجودة ، والذي تحتاجينه بكميات أكبر أثناء الحمل

- كما أن التوت مليء بالعناصر الغذائية مثل الماء والكربوهيدرات المغذية ،فيتامين ج والألياف ومضادات الأكسدة

-الحبوب الكاملة ، على عكس الحبوب المصنعة ، غنية بالألياف والفيتامينات والمكونات النباتية بدلًا من الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض ، ضعي في اعتبارك الشوفان والكينوا والأرز البني والشعير ،

-الفواكه المجففة تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والألياف والفيتامينات والمعادن تحتوي الفاكهة المجففة على نفس القيمة الغذائية للفاكهة الطازجة ، ولكن بدون الماء وفي عبوات أصغر بكثير ،

ويستخدم الكبد الدهني للأسماك ، وغالبًا ما يكون سمك القد ، في صنع زيت كبد السمك يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل EPA و DHA ، والتي تعتبر مهمة لنمو الدماغ والعين قبل الولادة.

سيساعدك تضمين طعام متوازن يحتوي على جميع الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات والمأكولات البحرية على التمتع بصحة جيدة وولادة طفل يتمتع بصحة جيدة ونشاط.